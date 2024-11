Triângulo amoroso: empresário invade cadeia e ameaça detenta para livrar família de acusações

Novidades no caso do triângulo amoroso que terminou em sessão de tortura. Marcos, o pai de Karine, que, até então, não tinha envolvimento no caso, invadiu a cadeia de Barueri, na Grande São Paulo, e ameaçou Dani de morte. Vídeos exclusivos mostram a vítima, Giovanna, sendo agredida na porta da casa de Karine, a esposa traída. Na época do crime, cinco pessoas foram presas: Karine, Raquel, Felipe, Dani e Yasmin. Ele queria que ela mentisse para a Justiça e assumisse a culpa pelo planejamento e execução da sessão de tortura contra Giovanna, amante de Wesley. Caso não fizesse, a filha de Dani seria assassinada pelo PCC. A mãe de Dani conversou com O Cidade Alerta e revelou os detalhes dessa ameaça. Acompanhe!