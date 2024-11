Viagem dos sonhos acaba em morte: corpo de homem que desapareceu no mar é encontrado

Luciano Demésio Barbosa, de 28 anos, teria se desentendido com um integrante de uma excursão a praia de Pernambuco, em Guarujá (SP). A briga teria começado porque Luciano sentou ao lado de Stefany, ex-namorada de Michael, no ônibus. Os dois brigaram ao chegar na praia, mas supostamente se entenderam e voltaram para o mar. Depois de um tempo, Michael apareceu mancando e com um olho roxo e, em seguida, notaram a ausência de Luciano, que tinha sido visto pela última vez no mar. O corpo dele foi encontrado nesta quarta (13) e o principal suspeito do caso é Michael.