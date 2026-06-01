Coração de Mãe entra em nova fase com romances, conflitos e muitas surpresas Personagens inéditos e dramas familiares transformam os rumos na trama turca da RECORD a partir desta quarta (3)

Vida de Karsu entra em nova fase com capítulos exibidos a partir desta quarta (3) Divulgação/Seriella Productions

Na próxima quarta-feira (3), às 21h, a jornada de Karsu, interpretada por Özge Özpirinçci, entra em uma etapa decisiva em Coração de Mãe. Depois de enfrentar desafios que testaram os limites de sua resiliência, a protagonista agora se vê diante de um ambiente de trabalho exigente e precisa conciliar suas batalhas pessoais com novos obstáculos, em meio a mudanças profundas e segredos prestes a vir à tona.

A chegada de novos personagens e o acirramento de antigas rivalidades colocam Karsu no centro de um verdadeiro turbilhão, que exigirá ainda mais coragem e determinação. O principal destaque desta fase é Bora Bozbeyli, interpretado por Engin Öztürk, um empresário misterioso que surge como novo interesse amoroso da protagonista.

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Bora é o novo interesse amoroso da protagonista Karsu Divulgação/Seriella Productions

Coração de Mãe também ganha novos contornos com a chegada de Gülnaz (Gözde Seda Altuner) e Nazlı (İpek Özagan), irmã e sobrinha de Hasan (Uğur Yücel), além de Ayça (Nesrin Cavadzade), filha mais velha de Türkan (Nalan Yavuz). Juntas, elas passam a impactar diretamente a rotina da família Çelik.

Entre reviravoltas, paixões e disputas intensas, a nova fase de Coração de Mãe promete prender o público com emoções ainda mais fortes. Novos acontecimentos e decisões importantes irão transformar o destino de todos os personagens.

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Saiba mais:

A nova fase de “Coração de Mãe” começa dia 03 de junho, às 21h, na RECORD.

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