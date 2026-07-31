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Caso Eduardo Martins: homem se passa por fotógrafo de guerra e engana jornalistas e celebridades

As suspeitas começaram quando profissionais da área perceberam inconsistências em seu trabalho

Doc Investigação|Do R7

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Durante anos, Eduardo Martins foi visto como um respeitado fotojornalista brasileiros especializados em cobertura de guerras. Com mais de 127 mil seguidores nas redes sociais, ele afirmava registrar conflitos no Oriente Médio, colaborar com grandes veículos internacionais e participar de projetos humanitários voltados a crianças em áreas de guerra. 

Porém, tudo fazia parte de uma elaborada fraude. Eduardo Martins nunca existiu como o fotógrafo que apresentava ser. O personagem foi criado por uma pessoa que utilizava fotografias de terceiros, construía narrativas falsas e mantinha relacionamentos virtuais com diversas pessoas, sempre evitando chamadas de vídeo ou encontros presenciais sob a justificativa de estar em zonas de guerra sem comunicação. 

As suspeitas começaram quando colegas da área perceberam inconsistências em seu trabalho. As fotografias enviadas para exposições não possuíam arquivos em alta resolução, apresentavam estilos muito diferentes entre si e levantaram dúvidas sobre a autoria das imagens. Paralelamente, jornalistas iniciaram uma investigação que revelou que ninguém havia encontrado ou trabalhado pessoalmente com o suposto fotógrafo nos cenários de conflito onde ele dizia atuar. 

A fraude ganhou repercussão internacional quando veio à tona que diversos veículos de imprensa haviam publicado suas imagens e entrevistas sem confirmar sua identidade. O caso revelou falhas nos processos de verificação de informações e expôs a facilidade com que perfis falsos podem conquistar credibilidade nas redes sociais. 

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