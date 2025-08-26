Investigadores fazem reconhecimento de vítimas após analisarem cenas em fitas encontradas em caçamba
As evidências dos crimes foram encontradas e contribuiram para a identificação das vítimas
Após relatos de vítimas e de parentes dos jovens que sofreram abusos do médico Eugênio Chipkevitch, a polícia prosseguiu com as investigações. Ao assistirem as fitas com as cenas dos crimes, os investigadores buscaram reconhecer as vítimas.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas