Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Doc Investigação

Caso Gil Rugai: testemunha controversa muda de versões várias vezes

O vigia da rua muda de versão sobre ver Gil no local do crime

Doc Investigação|Do R7

Gil Rugai tem na ponta da língua o seu álibi no dia do crime: uma amiga. Em depoimento, ela confirmou ter se encontrado com ele naquela noite e negou qualquer comportamento estranho do amigo. No entanto, surge na história, uma testemunha controversa que muda de versões várias vezes: o vigia da rua. Em uma delas, ele diz ter visto Gil Rugai na hora e no local do crime.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • Assassinato
  • Morte
  • PlayPlus
  • Polícia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.