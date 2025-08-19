Entrevista com mandante do crime muda rumo das investigações da Chacina de Passo Fundo

Fernanda e Claudiomir Rizzoto, foragidos por mais de quatro anos, concederam entrevista ao Doc Investigação com novas perspectivas sobre o caso da Chacina de Passo Fundo. A dupla, que era acusada de encomendar a morte de Diênifer devido a um caso extraconjugal de Eleandro, compartilhou detalhes sobre a contratação de um investigador. Segundo eles, o objetivo inicial era confirmar a traição, mas a situação tomou rumos inesperados.



