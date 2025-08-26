Pediatra é condenado por abusar sexualmente de crianças e adolescentes

O Doc Investigação desta segunda-feira (25) trata do caso do médico pediatra Eugênio Chipkevitch, condenado no começo dos anos 2000 por abusar sexualmente de crianças e adolescentes, que eram seus pacientes. Ele tinha um consultório em um bairro rico de São Paulo, onde dopava e abusava das vítimas. O material do crime foi encontrado em fitas encontradas em uma caçamba de lixo, e as gravações dos crimes chocaram todo o país.



