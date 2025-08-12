Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Doc Investigação

Gil Rugai é o principal suspeito pela morte do pai e da madrasta

O empresário milionário e a mulher foram mortos a tiros em uma mansão em São Paulo

Doc Investigação|Do R7

O Doc Investigação desta segunda-feira (11), apresenta a história de um crime que dividiu o Brasil. Em 2004, um empresário milionário e a mulher são mortos a tiros em uma mansão em São Paulo. Desde o início, o único suspeito da polícia é Gil Rugai. Um jovem universitário, excêntrico, filho e herdeiro de uma das vítimas. Depois de 20 anos de silêncio, ele vai contar o que aconteceu naquela noite. Um crime marcado pela frieza e por uma investigação que deixou muitas dúvidas.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • Assassinato
  • Brasil
  • Homicídio
  • PlayPlus
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.