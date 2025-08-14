Doc Investigação revela detalhes da Chacina de Passo Fundo, que chocou o Rio Grande do Sul

Na próxima segunda (18), às 22h45, o Doc Investigação relembra a Chacina de Passo Fundo, crime que chocou o Rio Grande do Sul. Três pessoas foram encontradas mortas dentro de uma residência, em um caso marcado por ameaças e mistério. A investigação busca esclarecer a motivação e identificar todos os envolvidos. Não perca!



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!