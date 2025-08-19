Doc Investigação revela o caso do médico predador Eugênio Chipkevitch, que chocou o Brasil

O Doc Investigação mostra o caso de Eugênio Chipkevitch, médico acusado de pedofilia, revelando 16 vítimas em 35 fitas. Um episódio que expõe um cenário de verdadeiro horror e os detalhes de um dos maiores crimes do país. Episódio inédito, na tela da RECORD.



