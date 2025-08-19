Logo R7.com
Doc Investigação revela o caso do médico predador Eugênio Chipkevitch, que chocou o Brasil

Próxima segunda (25), 22h45, na tela da RECORD

Doc Investigação|Do R7

O Doc Investigação mostra o caso de Eugênio Chipkevitch, médico acusado de pedofilia, revelando 16 vítimas em 35 fitas. Um episódio que expõe um cenário de verdadeiro horror e os detalhes de um dos maiores crimes do país. Episódio inédito, na tela da RECORD.

  • thais-furlan
  • doc-investigacao
  • Crimes
  • Pedofilia
  • RecordPlus

