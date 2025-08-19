Logo R7.com
Fernanda Rizzoto é capturada após quatro anos foragida

Fernanda Rizzoto foi considerada mandante de vários homicídios

Doc Investigação|Do R7

O ex-policial, Costinha, e sua esposa Mona Lisa foram a julgamento no interior do Rio Grande do Sul. Mona Lisa foi inocentada das acusações de participação no crime, enquanto Costinha foi condenado a 44 anos de prisão. Já Fernanda Rizzoto, considerada mandante de vários homicídios, foi capturada após quatro anos foragida.

