Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Doc Investigação

Chacina de Passo Fundo: três pessoas da mesma família são mortas no Rio Grande do Sul

O crime pode ter sido motivado por uma traição

Doc Investigação|Do R7

Em maio de 2020, um crime chocou Passo Fundo, no Rio Grande do Sul: três pessoas foram executadas. A motivação parece ser uma traição conjugal. A mulher de um fazendeiro rico mandou matar a amante do marido. Cinco anos se passaram e a história ainda está cheia de mistério, com muita pergunta sem resposta.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Fortaleza (Cidade)
  • Homicídio
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • Rio de Janeiro (Cidade)
  • Rio Grande do Sul
  • Santos (time)
  • São Paulo (Cidade)
  • Sul
  • Vitória (Cidade)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.