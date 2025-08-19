Chacina de Passo Fundo: três pessoas da mesma família são mortas no Rio Grande do Sul

Em maio de 2020, um crime chocou Passo Fundo, no Rio Grande do Sul: três pessoas foram executadas. A motivação parece ser uma traição conjugal. A mulher de um fazendeiro rico mandou matar a amante do marido. Cinco anos se passaram e a história ainda está cheia de mistério, com muita pergunta sem resposta.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!