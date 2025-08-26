Caso Chipkevitch: polícia investiga descarte de fitas com cenas dos crimes
A suspeita é de que Chipkevitch pode ter tentado danificar as evidências antes do descarte
Cristiano Gustavo encontrou fitas em uma caçamba e relatou à polícia que viu um jovem descartá-las. A polícia acredita que Chipkevitch pode ter tentado danificá-las antes do descarte. O caso continua com mistérios não resolvidos sobre quem realmente jogou as fitas fora.
