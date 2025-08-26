Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Doc Investigação

Caso Chipkevitch: polícia investiga descarte de fitas com cenas dos crimes

A suspeita é de que Chipkevitch pode ter tentado danificar as evidências antes do descarte

Doc Investigação|Do R7

Cristiano Gustavo encontrou fitas em uma caçamba e relatou à polícia que viu um jovem descartá-las. A polícia acredita que Chipkevitch pode ter tentado danificá-las antes do descarte. O caso continua com mistérios não resolvidos sobre quem realmente jogou as fitas fora.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • doc-investigacao
  • Crimes
  • PlayPlus
  • Polícia
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.