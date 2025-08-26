Logo R7.com
Depoimentos inéditos: vítimas relembram de abusos cometidos pelo médico Chipkevitch

O médico dopava os jovens e depois praticava os abusos

As vítimas do médico pediatra Eugênio Chipkevitch relembram o que passaram quando crianças e ainda se mostram abalados. O médico dopava suas vítimas, todos meninos, com a desculpa de realizar exames, avisava que a medicação poderia causar alucinações, e depois, com os adolescentes desacordados, praticava os abusos.  

