Arquibancada desaba antes de show de Gian e Giovani em Eldorado (SP) Acidente no interior de São Paulo deixou dezenas de feridos antes da apresentação Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 00h16 (Atualizado em 22/07/2025 - 00h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Arquibancada desaba pouco antes de show da dupla Gian e Giovani no interior de São Paulo

Uma arquibancada cedeu pouco antes do show da dupla Gian e Giovani em Eldorado, São Paulo, resultando em cerca de 60 feridos.

Os cantores expressaram pesar pelo ocorrido e anunciaram que planejam realizar uma nova apresentação. A Defesa Civil esteve no local para realizar uma vistoria, enquanto a prefeitura informou que está colaborando nas investigações para determinar as causas do desabamento.

Assista ao vídeo - Arquibancada desaba pouco antes de show da dupla Gian e Giovani no interior de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!