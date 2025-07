Bahia celebra Independência com festa histórica de 2 de julho Comemorações destacam importância do evento para a história baiana Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 23h25 (Atualizado em 07/07/2025 - 23h25 ) twitter

Achamos no Brasil: Bahia celebra Dia da Independência com festa que une história e tradição

Na Bahia, um evento realizado em Salvador celebra a Independência baiana, comemorada em 2 de julho. A festividade dura uma semana e atrai milhares de pessoas às ruas da capital. Este ano, contou com a presença do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues.

O 2 de julho marca quando o povo baiano consolidou sua independência dos portugueses, quase um ano após a declaração feita por Dom Pedro I. A festa é comparada ao carnaval, com desfiles, música e muita comida, como a tradicional feijoada do seo Lima.

A celebração começa no centro histórico de Salvador, passando por locais emblemáticos como o Pelourinho, e terminando no Campo Grande. A participação popular se destaca, com pessoas de diversas origens comemorando juntas. Figuras históricas como Maria Quitéria são lembradas por suas contribuições na luta pela independência.

O presidente Lula enviou ao Congresso um projeto de lei para tornar o 2 de julho uma comemoração nacional, ampliando o reconhecimento histórico da data para todo o Brasil.

