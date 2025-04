Bruno Henrique é investigado por manipulação de apostas no Brasileirão Atacante do Flamengo e irmão teriam forçado cartões amarelos para lucrar em apostas Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/04/2025 - 15h46 (Atualizado em 21/04/2025 - 15h46 ) twitter

Caso Bruno Henrique: entenda o que levou o atacante do Flamengo a ser indiciado pela PF

Bruno Henrique, atacante do Flamengo, está sob investigação da Polícia Federal por suspeita de manipulação de apostas esportivas. Ele e seu irmão, Vander Jr., teriam planejado forçar cartões amarelos durante jogos do Campeonato Brasileiro para lucrar com as apostas. Conversas recuperadas do celular de Vander indicam um esquema pré-planejado para beneficiar familiares e amigos.

Um alerta foi emitido por uma entidade internacional após um volume incomum de apostas direcionadas ao cartão de Bruno Henrique em um jogo contra o Santos. As investigações revelaram que as movimentações suspeitas começaram no dia 31 de outubro de 2023, com contas recém-criadas ou usuários buscando transações atípicas, especialmente concentradas em Belo Horizonte.

Além dos irmãos, outras oito pessoas foram indiciadas por estelionato. O Ministério Público do Distrito Federal está avaliando se formaliza a acusação. Enquanto isso, a principal operadora de apostas bloqueou o pagamento das premiações suspeitas.

Apesar das investigações, Bruno Henrique continua atuando pelo Flamengo e foi ovacionado em seu último jogo. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva solicitou uma cópia do inquérito para reavaliar a situação do jogador.

