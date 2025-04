Caminhoneiro é morto após briga em casa noturna em Juiz de Fora (MG) A ação foi registrada por um morador local, permitindo a identificação e prisão dos agressores Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/04/2025 - 15h35 (Atualizado em 21/04/2025 - 15h35 ) twitter

Caminhoneiro é espancado e morto após confusão generalizada em casa noturna de Juiz de Fora (MG)

Um caminhoneiro de 37 anos foi brutalmente espancado até a morte após uma briga em uma casa noturna em Juiz de Fora, Minas Gerais. Sebastião Felipe Ladeira se envolveu em um desentendimento dentro do estabelecimento que evoluiu para uma perseguição nas ruas. Ele foi capturado por um grupo de homens e agredido violentamente. A ação foi registrada por um morador local, permitindo a identificação e prisão dos agressores.

Na noite do ocorrido, Sebastião teve uma discussão com outro frequentador da boate e usou uma garrafa de vidro para se defender. Tentando escapar do conflito, ele foi perseguido até uma rua escura, onde foi cercado e agredido com socos e chutes. As evidências coletadas pelo vídeo feito por um morador ajudaram na prisão dos envolvidos.

A Polícia Civil qualificou o crime como homicídio qualificado por ação direta ou omissão durante as agressões que levaram à morte do caminhoneiro. A defesa dos acusados afirma que contestará as acusações no processo legal. Enquanto isso, a família de Sebastião busca justiça pela perda trágica.

