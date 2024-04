Saiba quem é a mãe do suposto novo filho de Neymar | Momento Venenosa

Alto contraste

Entra ano e sai ano e quem continua aprontando? Ele mesmo: o menino Ney! Essa semana, foi revelada a identidade da mãe do suposto novo filho do craque da seleção brasileira. O nome dela é Kimberlly, que é modelo e já namorou um dos integrantes da banda Restart. O que dizem por aí é que Neymar vai realizar um exame de DNA para comprovar a paternidade, após o nascimento do bebê. Ela contou ao atacante que estava grávida por mensagem e deixou Ney “surpreso” com a notícia. Como será que a Bruna Biancardi, mãe da segunda filha do jogador, reagiu à notícia? Nossa dupla do veneno preferida, Fabíola Reipert, apresentadora do Balanço Geral SP, e a cobra Judite, te contam tudo e comentam esse bafão. Vem ver!