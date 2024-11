Adriane Galisteu perdeu 60% da audição: quais são as causas da otosclerose? | O Hospital Responde

No PodCringe, podcast do Domingo Espetacular, a apresentadora Adriane Galisteu revelou sofrer com uma doença autoimune chamada otosclerose . Além de ter perdido 60% da audição, a apresentadora de A Fazenda 16 disse que ainda não existe tratamento e que a doença impossibilitou o planejamento de uma segunda gravidez. A otosclerose é uma enfermidade óssea que afeta o ouvido médio, particularmente o estribo. Quais podem ser as causas? E as complicações? O implante coclear pode ajudar a minimizar os sintomas? Em O Hospital Responde deste sábado (16), Paula Fonseca, otorrinolaringologista do Hospital Moriah, tira essas e muitas outras dúvidas sobre a doença.