Raquel Brito conseguirá ter vida normal após diagnóstico de miocardite aguda? | O Hospital Responde

Raquel Brito, irmã de Davi, teve sua participação em A Fazenda 16 encerrada após passar mal durante uma prova e ser diagnosticada com miocardite aguda. Ela já voltou às atividades normais em suas redes sociais e está se recuperando, com tratamento com remédios, depois do susto que a tirou da disputa pelo prêmio. A miocardite aguda é uma inflamação do tecido muscular do coração, que pode ter várias causas. Mas, afinal, Raquel pode voltar a ter uma rotina normal? Quais devem ser os cuidados da ex-peoa? No quadro “O Hospital Responde” de hoje, Leandro Echenique, cardiologista do Hospital Moriah, tira essas e muitas outras dúvidas sobre a doença.