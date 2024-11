Ronnie Von sofre queda e é internado: saiba quais podem ser as complicações | O Hospital Responde

Um acidente doméstico no começo do mês, fez com que o apresentado fosse levado ao hospital às pressas. Ele bateu a cabeça durante uma queda e precisou ficar em repouso por 48h. Além dele, o cantor Agnaldo Rayol também sofreu um acidente doméstico causado por uma queda e morreu aos 86 anos. O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia estima que 40% dos idosos com mais de 80 anos sofram com quedas. Afinal, quais problemas de saúdem podem aumentar a chance de cair? Como reduzir e prevenir? Como ajudar um idoso após a queda? No quadro “O Hospital Responde” de hoje, Marco Aurélio Neves, ortopedista do Hospital Moriah, tira essas e muitas outras dúvidas.