Saiba quais problemas psicológicos podem ser causados por vícios | O Hospital Responde

Bebidas alcoólicas, jogos de azar e drogas são alguns dos vícios mais comuns entre os brasileiros. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde revelam que, em 2021, o atendimento por uso de alucinógenos cresceu 54%. O problema psicológico pode ser dividido em duas categorias: química e comportamental. A dependência do aparelho celular, por exemplo, pode ser considerada como vício de comportamento. Segundo a Agência Senado, no mundo, o uso diário médio do celular gira em torno de 6h30, mas no Brasil a média chega a 9h30. Mas, afinal, existem sinais que indicam o início de um vício? Pode desencadear outros problemas psicológicos? Existem riscos? No quadro O Hospital Responde deste sábado (9), o psiquiatra Isaac Efraim tira essas e muitas outras dúvidas sobre vícios.