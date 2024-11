Saiba qual é a relação entre o boxe e a doença que levou Maguila à morte | O Hospital Responde

Há pouco mais de um mês, o lutador de boxe Adilson Maguila Rodrigues morreu, aos 66 anos, devido a uma doença chamada encefalopatia traumática crônica. Ele era considerado o maior da categoria peso pesado brasileiro, com 77 vitórias durante os 17 anos que pisou no ringue. Porém, o esporte de alto rendimento trouxe sequelas para a vida de Maguila. Em 2013, o lutador foi diagnosticado com ETC, também conhecida como demência pugilística. Quais são os sintomas? Como é o dia a dia do paciente? Realmente existe relação entre o esporte e a doença? No quadro O Hospital Responde, Eduardo Sousa, neurologista do Hospital Moriah, tira essas e muitas outras dúvidas sobre a doença.