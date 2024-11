Veja a entrevista na íntegra de Luan Santana sobre carreira e paternidade

O cantor Luan Santana conversa com Carolina Ferraz e fala com exclusividade para o Domingo Espetacular sobre os próximos passos de sua carreira internacional e do show que vai marcar a reabertura do Estádio do Pacaembu, em São Paulo. Ele também revela como estão os preparativos e a ansiedade para receber Serena, filha do sertanejo com Jade Magalhães. Além disso, Luan conta que vai desacelerar a carreira com a chegada da primogênita e cortar pela metade o número de shows em 2025. Carol faz uma surpresa para o cantor e entrega um presente repleto de significado para a bebê que está a bordo. Acompanhe a entrevista na íntegra!