Elefanta Kenya é resgatada de cativeiro na Argentina e chega ao Brasil Após quatro décadas em cativeiro, animal encontra novo lar em Chapada dos Guimarães (MT) Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 12h07 (Atualizado em 14/07/2025 - 12h07 )

Após anos em cativeiro, elefanta Kenya chega ao Brasil para viver em santuário na natureza

A elefanta africana Kenya, de 44 anos, foi resgatada de um zoológico desativado em Mendoza, Argentina, e transportada para um santuário no Brasil. A viagem durou seis dias e percorreu cerca de 4 mil quilômetros até Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. Uma equipe composta por biólogos e veterinários garantiu o bem-estar do animal durante todo o trajeto, que incluiu paradas regulares para alimentação e descanso.

No Brasil, a estrada até o santuário apresentou desafios logísticos devido às suas condições precárias, exigindo que Kenya fosse transferida para um veículo menor antes de chegar ao seu destino final. No santuário, ela iniciou seu processo de adaptação ao novo habitat natural.

Na Argentina, Kenya vivia em um ecoparque com condições inadequadas para seu bem-estar. O acordo para sua transferência levou quase uma década devido à complexidade das negociações entre os dois países. Agora no Brasil, ela tem a oportunidade de explorar um ambiente amplo e natural.

O santuário abriga outros seis elefantes africanos, incluindo Fupi, com quem se espera que Kenya interaja no futuro. A adaptação será gradual para respeitar os comportamentos naturais dos animais. Enquanto isso, esforços continuam para que outros elefantes ainda em cativeiro no Brasil sejam transferidos para o santuário.

