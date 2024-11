Documentos levantam suspeita de fraude para controlar os bens de Arlindo Cruz

O Domingo Espetacular teve acesso aos documentos que levantam a suspeita de uma fraude para controlar os bens do sambista Arlindo Cruz. Uma procuração foi assinada em cartório para que a esposa e o filho administrassem as contas do cantor. Mas isso aconteceu enquanto Arlindo estava internado em coma, um mês depois de ele ter sofrido um AVC. Agora, duas pessoas, listadas como testemunhas, quebram o silêncio e falam com exclusividade.