Maíra Cardi se arrepende de mudança no rosto e tenta retirar PMMA 15 anos depois

Amor novo. Desejo de ter mais filhos. Foi nesse contexto que a influenciadora Maíra Cardi Nigro decidiu buscar ajuda. Ela queria tirar do rosto uma substância aplicada há 15 anos. Trata-se do PMMA (polimetilmetacrilato), uma substância plástica apresentada em gel, usada para preenchimentos. O produto é classificado como uma substância de máximo risco. Algumas entidades, como o Cremesp, são favoráveis ao banimento do material pela Anvisa.