Luan Santana abre o coração antes da chegada de Serena: 'Ter filho é a coisa que eu sempre quis'

Um dos cantores de maior sucesso no país, Luan Santana vive uma fase especial. Ele está noivo da influenciadora digital Jade Magalhães, que está grávida. O casal está ansioso para a chegada da Serena, primeira filha do artista. E para falar sobre a família, carreira internacional e os planos para o próximo ano, Luan abriu as portas do seu novíssimo escritório em São Paulo para receber a apresentadora Carolina Ferraz para um bate-papo exclusivo!