Erro de GPS faz carro despencar de viaduto na Indonésia Motorista e passageira sofrem apenas ferimentos leves após queda Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/04/2025 - 15h37 (Atualizado em 21/04/2025 - 15h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quase Morri: Motorista despenca de viaduto inacabado por erro do GPS

Na Indonésia, um acidente ocorreu quando um motorista seguiu as instruções do GPS e acessou um viaduto inacabado, resultando em uma queda de 12 metros. O carro aterrissou no canteiro central de uma avenida, mas tanto o motorista quanto a passageira sofreram apenas ferimentos leves.

Além deste incidente, outros casos inusitados foram apresentados no quadro Quase Morri, como um avião que perdeu altitude na Inglaterra sem deixar feridos e uma explosão nos Estados Unidos que deixou um bombeiro preso sob escombros. Esses eventos destacam como situações inesperadas podem rapidamente se tornar perigosas.

Assista em vídeo - Quase Morri: Motorista despenca de viaduto inacabado por erro do GPS

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!