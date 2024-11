Exclusivo: Disputa pelo patrimônio da ex-jogadora de vôlei Walewska ganha um novo capítulo

Walewska já estava aposentada das quadras quando morreu depois de cair do 17º andar de um prédio. Agora, o patrimônio dela é alvo de uma disputa entre a família e o viúvo de Walewska. Um ano depois da morte da campeã olímpica, a Justiça determinou que o viúvo dela devolva o valor do aluguel de um apartamento no edifício onde os dois viviam. O imóvel pertence à mãe da ex-atleta e teria sido alugado pelo ex-genro sem autorização.