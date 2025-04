Maria Gladys enfrenta polêmica familiar e dificuldades financeiras Aos 85 anos, atriz revela situação econômica delicada e desentendimentos com a filha Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/04/2025 - 15h40 (Atualizado em 21/04/2025 - 15h40 ) twitter

‘Eu não sou de economizar’, diz Maria Gladys após alegar dificuldades financeiras

A atriz Maria Gladys, de 85 anos, está no centro de uma polêmica familiar após sua filha afirmar que a mãe estava desorientada e pedindo dinheiro em uma cidade do interior de Minas Gerais. Em resposta, Maria Gladys acusou a filha de desaparecer com o dinheiro de sua aposentadoria. A situação foi destaque no programa Domingo Espetacular, que entrevistou mãe e filha.

Maria Gladys reconheceu enfrentar dificuldades financeiras e lamentou a falta de oportunidades para atuar na televisão. Sua filha, Maria Theresa, destacou a falta de controle da mãe sobre suas despesas. A atriz, que possui uma carreira de mais de 60 anos, não conseguiu acumular um patrimônio significativo e vive atualmente com sua aposentadoria.

A reportagem do Domingo Espetacular encontrou a atriz em Santa Rita de Jacutinga, Minas Gerais, onde ela estava hospedada em uma pousada. A atriz admitiu que sempre buscou uma vida confortável, sem economizar para o futuro. A situação financeira de Maria Gladys se complicou ainda mais após a venda de um apartamento em Cabo Frio (RJ), que possuía dívidas.

Maria Gladys expressou gratidão pelo apoio recebido de amigos e fãs, e manifestou o desejo de receber novos convites para trabalhar. Ela também comentou sobre sua relação com a neta, Mia Goth, que vive em Londres, e sobre o áudio que viralizou, no qual ela lamenta não ter dinheiro para pagar suas contas.

