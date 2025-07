Morango do amor conquista a internet com combinação irresistível Doce com morango, brigadeiro branco e caramelo vira tendência nas redes sociais Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 19h23 (Atualizado em 28/07/2025 - 19h23 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA O morango do amor, combinação de morango, brigadeiro branco e caramelo, viralizou nas redes sociais.

O doce inspirou muitos internautas a replicar a receita em casa, atraindo atenção de amadores e especialistas em culinária.

O preparo exige precisão nas etapas, incluindo o uso de vinagre na calda para evitar cristalização do açúcar.

Especialistas recomendam moderar o consumo devido ao alto índice glicêmico do doce.

Domingo Espetacular busca desvendar o segredo do morango do amor, doce que virou sensação no Brasil

O morango do amor se tornou uma sensação nas redes sociais ao combinar morango fresco coberto com brigadeiro branco e uma camada de caramelo crocante. Inspirado na tradicional maçã do amor, esse doce despertou a curiosidade de muitos internautas que tentam replicar a receita em casa.

A viralização começou quando vídeos mostrando o preparo do doce começaram a circular online, atraindo tanto amadores quanto especialistas em culinária. O algoritmo das redes sociais contribuiu para sua disseminação ao promover conteúdos relacionados ao doce, transformando-o em uma tendência nacional.

O preparo envolve etapas específicas que exigem precisão, como a confecção do brigadeiro branco e a calda de caramelo. Um dos segredos está no uso de vinagre na calda para evitar que o açúcar cristalize. Apesar dos desafios na execução da receita, aqueles que conseguem reproduzi-la relatam grande satisfação ao servir essa sobremesa em eventos especiais.

Especialistas alertam sobre o impacto das redes sociais nas preferências alimentares e destacam a importância de moderar o consumo devido ao alto índice glicêmico do doce.

Assista ao vídeo - Domingo Espetacular busca desvendar o segredo do morango do amor, doce que virou sensação no Brasil

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!