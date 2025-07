Perseguição no Brasil afeta milhões de mulheres Aumento dos casos de stalking traz desafios para vítimas e autoridades Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 19h19 (Atualizado em 28/07/2025 - 19h19 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Mais de oito milhões de mulheres foram vítimas de perseguição no Brasil no último ano.

Relatos de vítimas mostram o impacto psicológico e emocional do stalking em suas vidas.

Desde 2021, o stalking é crime no Brasil, mas o número de notificações continua a crescer.

Especialistas e vítimas destacam a necessidade de conscientização e medidas protetivas para combater essa prática.

Stalking: especialistas explicam o que está por trás da mente de um perseguidor

No Brasil, mais de oito milhões de mulheres foram vítimas de perseguição no último ano, um problema crescente que tem afetado a vida de muitos. A reportagem do Domingo Espetacular entrevistou vítimas, especialistas e uma perseguidora confessa para entender o perfil de quem comete esse tipo de crime.

O ator Thiago Giacomini relatou como sua vida foi impactada por uma perseguição obsessiva, que começou como amizade e se tornou um pesadelo. A perseguidora enviava presentes e ameaçava seus amigos e familiares, afetando sua saúde e carreira. Mesmo com denúncias à polícia, a situação persiste.

Eliane, corretora de seguros em São Paulo, também compartilhou sua experiência. Ela enfrenta perseguição há oito anos por parte da ex-mulher do seu marido. As ameaças e difamações abalaram sua saúde mental e segurança pessoal. Apesar de registrar boletins de ocorrência, a perseguição continua.

Especialistas explicam que perseguidores obsessivos buscam controle e não aceitam rejeição. Desde 2021, o stalking é crime no Brasil, mas as notificações continuam a crescer. Advogadas recomendam medidas protetivas para interromper o contato com os perseguidores.

‌



A perseguidora entrevistada expressou arrependimento por suas ações passadas e agora tenta denunciar outros casos similares. A reportagem destaca a necessidade urgente de conscientização sobre a seriedade do stalking e ações efetivas contra essa prática.

Assista ao vídeo - Stalking: especialistas explicam o que está por trás da mente de um perseguidor

