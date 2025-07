Polícia Civil usa drones para combater festas clandestinas em Salvador Operações visam desarticular facções criminosas que financiam eventos ilegais Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 19h21 (Atualizado em 28/07/2025 - 19h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA A Polícia Civil de Salvador utiliza drones para combater festas clandestinas conhecidas como Paredões.

As operações visam desarticular facções criminosas que financiam esses eventos ilegais.

Confrontos armados durante as intervenções resultaram em mortes e ferimentos.

Objetivo das operações é reduzir a violência e aumentar a segurança na região.

Festas clandestinas patrocinadas pelo tráfico de drogas assustam moradores de Salvador

A Polícia Civil de Salvador está realizando operações para combater festas clandestinas conhecidas como Paredões, financiadas pelo tráfico de drogas na periferia da cidade. Com o auxílio de drones, as autoridades identificaram pontos de venda de drogas e traficantes envolvidos nesses eventos.

Durante uma dessas intervenções, ocorreram confrontos armados que resultaram na morte do vendedor ambulante Marcelo Cerqueira de Souza e ferimentos em uma mulher e no delegado responsável pela operação. As festas Paredão continuam a acontecer apesar de proibidas desde 2021, reunindo grandes aglomerações com música alta e circulação de drogas.

Esses eventos são usados por facções criminosas para expandir seu domínio territorial e recrutar novos membros. A polícia já prendeu dezenas de pessoas e destruiu milhares de equipamentos de som desde o início do ano. As operações seguem com o objetivo de reduzir a violência e aumentar a segurança dos moradores da região.

Assista ao vídeo - Festas clandestinas patrocinadas pelo tráfico de drogas assustam moradores de Salvador

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!