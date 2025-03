Carro desgovernado atropela mulher em Osasco Motorista perdeu o controle do veículo após mal-estar Quase Morri|Ri7a, a inteligência artifical do R7 17/03/2025 - 18h14 (Atualizado em 17/03/2025 - 18h14 ) twitter

Quase Morri: Carro desgovernado acerta e passa por cima de mulher

Em Osasco, São Paulo, um carro desgovernado atingiu uma mulher que ficou presa sob o veículo. Testemunhas relataram que o motorista perdeu o controle do carro após passar mal. A mulher foi socorrida por pessoas que estavam no local e, após um esforço conjunto, conseguiram retirá-la debaixo do automóvel.

Outro incidente ocorreu em Patrocínio Paulista, onde uma socorrista salvou a vida de um bebê de dois meses que havia engasgado com leite. A mãe acompanhou a ação de socorro até que o bebê voltou a respirar normalmente.

Em Taguatinga, no Distrito Federal, uma mulher sofreu um choque elétrico ao encostar um guarda-chuva em um fio de energia solto. Ela foi levada ao hospital e está em recuperação.

Na Coreia do Sul, durante exercícios militares, bombas foram lançadas por engano em uma vila, ferindo cerca de 30 pessoas. Não houve registro de mortes.

Assista em vídeo - Quase Morri: Carro desgovernado acerta e passa por cima de mulher

