Reportagem da Semana investiga atropelamento que matou duas jovens na faixa de pedestres

Isabela Priel Regis e Isabelli Helena de Lima Costa, de apenas 18 anos, perderam a vida depois de serem atropeladas atravessando uma faixa de pedestres, na avenida mais movimentada de São Caetano do Sul, no ABC paulista. Brendo dos Santos Sampaio, de 26 anos, dirigia o carro que as atingiu. Ele alega que atravessou o sinal ainda amarelo, mas as câmeras de segurança mostram que ele dirigia a uma velocidade superior à permitida na via.



