Caso Vitória: em nova gravação, Maicol diz que confessou crime sob pressão

Na Grande Reportagem deste domingo (23), Roberto Cabrini traz revelações e informações importantes do caso Vitória, a jovem que foi assassinada em Cajamar (SP). Ele teve acesso exclusivo, de um ângulo ainda não mostrado, da confissão de Maicol Salles à polícia. Neste vídeo, é possível ver o rosto e as expressões faciais dele no momento do depoimento. E mais: uma gravação reveladora mostra uma conversa entre o suspeito e os advogados dele dois dias após a confissão. Nela, ele diz que foi colocado em um banheiro sujo para ser forçado a confessar crime e que os policiais ameaçaram incriminar a família dele. É um documento inédito e muito importante.



