Após atentado, colombianos vão às ruas em apoio ao senador Miguel Uribe

O senador colombiano Miguel Uribe está internado em estado gravíssimo após sofrer um atentado a tiros durante um comício. Ele foi operado na madrugada deste domingo (8). O partido Centro Democrático afirmou que homens armados atiraram pelas costas do político. O presidente Gustavo Petro prometeu dedicar todos os recursos para identificar os responsáveis. Em protesto, milhares de apoiadores saíram às ruas em solidariedade a Uribe. Um adolescente de 15 anos foi preso com uma arma relacionada ao crime.



