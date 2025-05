Fundador de agência de viagens online é preso em flagrante por furtos de obras de arte no RJ

O fundador de uma agência de viagens on-line, João Ricardo Rangel Mendes, foi preso em flagrante por furtar obras de arte no Rio de Janeiro. Ele havia se afastado do comando da empresa em 2023, após enfrentar uma grave crise financeira e se envolver em discussões com clientes nas redes sociais. Atualmente, a operadora acumula milhares de processos de consumidores que compraram pacotes turísticos, mas não conseguiram viajar.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!