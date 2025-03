Você teria levado Neymar para o banco mesmo sabendo que ele não iria jogar? Participe da enquete do Esporte Record com Cleber Machado e Paloma Tocci Enquetes|Do R7 09/03/2025 - 22h21 (Atualizado em 09/03/2025 - 22h21 ) twitter

Sob o comando de Pedro Caixinha, o Santos perdeu para o Corinthians, por 2 a 1, na semifinal do Campeonato Paulista e encerrou sua participação no torneio. A torcida criticou o técnico por deixar Neymar no banco, mas justificou a escolha dizendo que o atleta apresentou desconforto. Você teria levado Neymar para o banco mesmo sabendo que ele não iria jogar? Vote e participe da enquete: