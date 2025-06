Acidentes de trabalho em obras no Brasil preocupam autoridades Aumento de acidentes fatais na construção civil leva a investigações Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 11h53 (Atualizado em 02/06/2025 - 11h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acidentes de trabalho em canteiros de obras crescem no Brasil

O número de acidentes fatais em canteiros de obras no Brasil está em alta, com casos recentes de mortes e ferimentos graves. Arlindo Lopes dos Santos Neto, de 27 anos, morreu após a queda de uma grua que operava. Seu pai, José Milton, busca justiça pela perda. Em Maceió, Milton Albuquerque morreu após o colapso de um galpão durante trabalhos de destelhamento.

O Ministério Público do Trabalho de Alagoas está investigando as circunstâncias dos acidentes. Dados do Ministério do Trabalho indicam um crescimento nas mortes por acidentes em construções, com 138 casos registrados até abril de 2025. Em São Paulo, já foram contabilizadas 33 mortes neste ano. A criação de uma cultura de segurança é considerada essencial para reduzir os índices de acidentes no setor.

Assista em vídeo - Acidentes de trabalho em canteiros de obras crescem no Brasil

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!