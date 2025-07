Adolescente desaparece após trocar mensagens com homem que conheceu em jogo online Yara Mello Delfino, de 12 anos, sumiu após trocar mensagens com homem desconhecido Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/07/2025 - 12h44 (Atualizado em 10/07/2025 - 12h44 ) twitter

A Polícia Civil está investigando o desaparecimento de Yara Mello Delfino, uma adolescente de 12 anos em Santos, no litoral paulista. Ela foi vista pela última vez no domingo após sair da casa da tia para encontrar a mãe. Antes de desaparecer, Yara trocou mensagens românticas com um homem que conheceu em um jogo online.

A mãe de Yara encontrou essas mensagens no celular da filha e expressou preocupação sobre a segurança dela. A tia tentou contatar o homem por mensagens, mas ele negou estar envolvido no desaparecimento. Um comerciante local relatou ter visto a adolescente saindo arrumada e com uma mochila, sugerindo que a fuga pode ter sido planejada.

A família está buscando imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a localizar Yara. A Secretaria de Segurança Pública informou que está realizando buscas para esclarecer o caso. A mãe faz um apelo para que a filha retorne para casa em segurança.

