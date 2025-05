Adolescente morre em acidente de moto aquática na Represa Billings Jovem de 17 anos encontrado morto após queda na água Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 13h48 (Atualizado em 27/05/2025 - 13h48 ) twitter

Adolescente morre em acidente de moto aquática na Represa Billings, em SP

Um adolescente de 17 anos morreu após cair de uma moto aquática na Represa Billings, localizada entre São Bernardo do Campo e São Paulo. O Corpo de Bombeiros informou que a causa da morte foi afogamento, e o corpo foi encontrado próximo à margem da represa. A Polícia Militar realizou uma perícia no local. O sepultamento do jovem está previsto para hoje.

Assista em vídeo - Adolescente morre em acidente de moto aquática na Represa Billings, em SP

