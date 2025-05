Alerta sobre bronquiolite em bebês durante outono e inverno Doença respiratória eleva internações infantis; prevenção é essencial Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 12h49 (Atualizado em 28/05/2025 - 12h49 ) twitter

Casos de bronquiolite aumentam entre bebês durante outono e inverno

Durante o outono e inverno, há um aumento significativo nos casos de bronquiolite entre bebês. Enzo, recém-nascido, foi diagnosticado com a doença logo após deixar o hospital. Sua mãe, Stephanie, notou espirros constantes e dificuldades respiratórias.

A bronquiolite é uma infecção viral que inflama os bronquíolos nos pulmões de crianças menores de dois anos. Os sintomas incluem chiado no peito e dificuldade para respirar. Casos leves requerem tratamento de suporte, enquanto casos graves podem necessitar de hospitalização.

Enzo foi transferido para a UTI neonatal do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos devido à gravidade do quadro clínico. A Secretaria de Estado da Saúde monitora a situação e reforça a importância das medidas preventivas contra doenças respiratórias.

Para proteger as crianças, recomenda-se evitar contato com pessoas resfriadas, higienizar as mãos regularmente e evitar exposição ao fumo. Há também uma vacina disponível na rede privada para gestantes que protege bebês até seis meses de idade.

