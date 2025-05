Assaltante é preso após tentativa de roubo frustrada em São Paulo Criminoso colide com carro durante fuga e é capturado por policial civil Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 13h46 (Atualizado em 05/05/2025 - 13h46 ) twitter

SP: assaltante é atropelado e preso após tentativa de roubo frustrada

Um assaltante tentou roubar um carro blindado em São Paulo em plena luz do dia. Ele bateu com uma arma no vidro do veículo, mas não conseguiu realizar o roubo devido à blindagem. Ao tentar fugir atravessando um semáforo fechado, colidiu com outro carro. Uma testemunha registrou a cena.

Um policial civil à paisana prendeu o suspeito em flagrante logo após o acidente. Antes de tentar escapar, o criminoso disparou para o alto. Ele foi levado ao pronto socorro e posteriormente detido. Com ele foram apreendidos uma motocicleta, um revólver e uma aliança roubada em outro assalto.

O motorista do carro envolvido na colisão sofreu prejuízos devido aos danos no veículo.

SP: assaltante é atropelado e preso após tentativa de roubo frustrada

