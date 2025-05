Assassino de Lara Maria Oliveira é condenado a quase 20 anos de prisão Julgamento traz algum alívio à mãe da vítima Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 12h14 (Atualizado em 14/05/2025 - 12h14 ) twitter

Exclusivo: Mãe da menina Lara se emociona ao falar da condenação do assassino

Wellington Galindo de Queiroz foi condenado a 19 anos, 9 meses e 18 dias de prisão pelo assassinato de Lara Maria Oliveira, de 12 anos. Lara desapareceu em março de 2022 após sair para comprar refrigerante. Três dias depois, seu corpo foi encontrado com sinais de violência; a causa da morte foi traumatismo craniano.

Durante o julgamento, a mãe da vítima, Luana, expressou que a sentença trouxe algum conforto, embora ela acredite que a motivação do crime tenha sido sexual. Wellington Galindo tinha antecedentes criminais por diversos crimes e foi preso em Foz do Iguaçu no ano passado. Apesar das evidências apresentadas, ele alegou inocência durante o julgamento.

Luana lamenta que o sistema penal permita benefícios que podem antecipar a libertação do condenado e tenta reconstruir sua vida em outro estado após a perda irreparável.

