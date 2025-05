Assessor de deputado é morto em condomínio de luxo no Rio Marcelo Matos da Conceição foi baleado após receber ligação Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 12h29 (Atualizado em 30/05/2025 - 12h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Assessor do deputado Felipe Ravis é executado em condomínio de luxo no Rio

Marcelo Matos da Conceição, de 42 anos, foi assassinado ao entrar em seu carro em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro. O crime ocorreu após ele receber uma ligação e sair para encontrar alguém. Marcas de tiros ainda são visíveis no portão do local. Marcelo era assessor do deputado estadual Felipe Ravis. A polícia está investigando o caso e analisando imagens de segurança do condomínio. Sua namorada informou que eles estavam dormindo quando Marcelo recebeu a ligação que o levou ao encontro fatal.

Assista em vídeo - Assessor do deputado Felipe Ravis é executado em condomínio de luxo no Rio

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!