Atirador invade universidade na Paraíba e mata uma pessoa

Homem invade universidade na Paraíba e deixa morto e um ferido

Na Universidade Estadual da Paraíba, um homem armado entrou no campus e atirou contra duas pessoas no terceiro andar. O operador de uma copiadora foi morto no local, enquanto o dono de outra copiadora ficou ferido e foi hospitalizado sem risco de morte. O atirador tinha como alvo o atual namorado de sua ex-companheira, motivado pelo fim do relacionamento.

Durante o ataque, estudantes evacuaram o prédio em pânico. Uma aluna se machucou ao pular do primeiro andar para escapar. O atirador foi preso pelas autoridades logo após o incidente. Em resposta ao ocorrido, a universidade suspendeu as atividades acadêmicas até o dia 11 de abril.

